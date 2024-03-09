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بأكثر من 2000 موقف للحافلات والسيارات.. "كدانة" تستعد لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

كدانة
كدانة
أ أ
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أنهت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة استعدادها لاستقبال المعتمرين والمصلين بمحطة كدانة.
وتستعد المحطة لنقلهم بالحافلات الترددية بالتكامل مع الجهات المعنية من المسجد الحرام وإليه طوال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

محطة كدانة:


وتتميز "محطة كدانة" بموقعها الإستراتيجي بالساحة الغربية لمنشآت الجمرات بمساحة إجمالية تقدر بـ 140 ألف م2، التي تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام من خلال حركة مركبات وحشود منتظمة،.
وتضم عددًا من المرافق والخدمات لتحقيق الاحتياجات كافة. بدءًا من منطقة التنزيل والتحميل، مرورًا بالمطاعم والكافيهات المتنوعة في المنطقة ومناطق الاستراحة والخدمات العامة وتوفير أكثر من 2000 موقف للحافلات والسيارات.

مواقع لبيع تذاكر الحافلات:


وتم تخصيص مواقع لبيع تذاكر الحافلات، وساحات لمسار الحافلات ، ومواقع السيارات روعي فيها المعايير التصميمية والهندسية الخاصة من حيث تطوير حارات مرورية في كامل المشروع تسهم في انسيابية وسهولة الدخول والخروج من المواقف، كما روعي في تخطيط موقع المحطة منع الاختناقات المرورية مع فصل حركة الدخول والخروج من خلال تطبيق المعايير والمواصفات، واختيار مواقع لبوابات للدخول والخروج بشكل يضمن جودة الخدمة بالمحطة، ويحد من ارتداد المركبات ويسهم في تلافي ملاحظات التشغيل.

دخول المعتمرين وخروجهم:


وأكدت "كدانة" وجود ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول المعتمرين وخروجهم من مواقف المشروع بالتكامل مع الجهات الأمنية والحكومية والخدمية ومن خلال الشراكات من القطاع الثالث، بهدف ضمان تطبيق إجراءات السلامة المرورية وفق الإجراءات المتبعة من تخصيص مداخل ومخارج للخدمات العامة وتوفير ممرات مشاة آمنة.
يُذكر أن كدانة تعمل على تحقيق جودة الحياة بالمحطة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم رمضان.

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