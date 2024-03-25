الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

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1200 صائم.. هكذا بدأت أكبر سفرة رمضانية في مكة (فيديو)

أكبر سفرة رمضانية في مكة
أكبر سفرة رمضانية في مكة
أ أ
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يأتي رمضان حاملاً معه الخير والجود والبر والإحسان، وينشط المسلمون في تقديم أوجه البر والخير؛ لأنهم يعلمون أن الخير يتضاعف ثوابه في هذا الشهر الفضيل.اضافة اعلان
وفي أم القرى، مكة المكرمة، التي شهدت أكبر سفرة رمضانية في تاريخها، جانبٌ من هذا الخير، وصورةٌ من هذا الجود.

السفرة الرمضانية تتواصل منذ 19 عامًا

يقول إبراهيم الأنصاري – المسؤول عن السفرة – إنها بدأت بسبعة أو ثمانية أشخاص في عام 1426هـ، وكنا نسوي الإفطار من البيوت، وتزايدت أعداد الصائمين على السفرة إلى 20 ثم إلى 80 صائمًا كل يوم.
ويواصل أن الجمعيات الخيرية بدأت تتحمل معنا تكلفة الإفطار من وجبات ومياه واستمرت معنا منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم طوال 19 عامًا.

1200 صائم يوميًا على السفرة الرمضانية

ووصل عدد المستفيدين، كما يقول الأنصاري، من الإفطار نحو 1200 صائم يوميًا، ويتابع أننا اليوم نواجه عجزًا في السفر والفرشات والوجبات وذلك مع زيادة أعاد الصائمين على سفرة الإفطار الذين يأتون إلينا من هذه المنطقة العامرة بالمئات من العمالة، حتى إننا نعتذر للبعض لعدم وجود أماكن لهم على السفرة.
ويصف الأنصاري الوضع الحالي بأنه في خير دائم، والسفرة لا تزال عامرة بالطعام والمياه والفواكه، ولله الحمد.

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