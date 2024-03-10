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تهيئة 1903 مساجد وجوامع لشهر رمضان المبارك بالجوف

مساجد
مساجد الجوف
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أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف, تهيئة جوامع ومساجد المنطقة لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.

المساجد والجوامع بالجوف في رمضان:

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 حيث يبلغ عددها 177 جامعاً و1726 مسجداً، وذلك في إطار تسخير كافّة الإمكانيّات لخدمة بيوت الرحمن.
 وتفقد مدير الفرع محمد الدخيل, أعمال صيانة ونظافة المساجد والجوامع في المنطقة، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

محاور مؤتمر قيادات أمن العمرة:


 وفي سياق آخر أكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات، واستشعار المسؤولية في خدمة بيوت الله لما فيها من الأجر والثواب، إضافةً إلى التيسير على المسلمين بعدم الإطالة.
أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أنه في كل عام يتم مراجعة خطط المواسم السابقة وتدرس كافة التقارير الميدانية وتقيم العمليات التشغيلية وتحدث وفقا لمتطلبات الموسم الجديد.
وأضاف الفريق محمد البسامي، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة لاستعراض الخطة الأمنية خلال شهر رمضان، أن  خطة قيادة أمن العمرة تضمنت عددا من المحاور هي:
- الأمن وإدارة تنظيم الحشود
- إدارة الحركة المرورية
- الخدمات الإنسانية
- دعم وتمكين الجهات الخدمية المشاركة.

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