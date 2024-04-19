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عاجل.. من اليوم حتى الثلاثاء.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

هطول امطار وضباب
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة:


ويأتي ذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والخرمة ورنية وتربة والمويه، ومنطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل، ومتوسطة على الرياض العاصمة وعفيف ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والدوادمي والقويعية والدرعية وحريملاء وضرما والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج، وخفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر والسليل.
وأشارت إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ومتوسطة على مناطق حائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة.

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