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67 ألف جلسة قضائية رقمية بديوان المظالم خلال الربع الأول من 2024م

ديوان-المظالم
ديوان المظالم
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 أعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى التي أُنجزت بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة وفي مختلف مراحل التقاضي فيها، بلغ 42,716 دعوى، عُقد لها 67,334 جلسة قضائية رقمية، وذلك خلال الربع الأول من العام 2024م.اضافة اعلان

إحصائية ديوان المظالم

 وشملت إحصائية ديوان المظالم، أعمال القضاء الإداري بالمملكة خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، مشيرة إلى أن منصة معين الرقمية تلقت وقيّدت خلال نفس الربع 41,716 طلبًا ودعوى، فيما شهدت المنصة وعبر خدماتها الرقمية 232,654 زيارة، شوهد من خلالها 1,940,098 صفحة معروضة.
 ويعتمد ديوان المظالم من خلال نشر أرقام وإحصائيات سير العمل المفصلة عن جميع المرافق القضائية التابعة له من مبدأ الشفافية مع المستفيدين من خدمات التقاضي لديه وأصحاب الاختصاص والمهتمين، وتحفيزًا لطواقمه القضائية والإدارية في تحقيق مستهدفاته للمنجز من الأعمال.


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