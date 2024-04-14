عاجل.. لمدة 4 أيام..توقعات بهطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة وهذه حالة الرياض

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.



تحذير من الدفاع المدني:

سيول بالرياض:

كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل.وأوضحت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وتشمل الحالة الرياض العاصمة والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والخرج وحوطة بني تميم والحريق ووادي الدواسر والسليل، ومناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية وعسير ونجران وجازان وحائل والقصيم، وستتأثر منطقة الباحة بأمطار متوسطة.

جريان سيول بمكة:

وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل ميسان وأضم والعرضيات.

رياح على المدينة حتى السادسة مساء:

كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم -بمشيئة الله- من رياح شديدة على المدينة المنورة، تصل سرعتها إلى ( ٤٠ - ٤٩ ) كيلومتر/ساعة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما نبه المركز من أتربة مثارة على المهد والحناكية وبدر ووادي الفرع, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 5)كم.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً وتستمر حتى الـ ٦ مساءً.