الجمعة، 13 شعبان 1445 ، 23 فبراير 2024

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عاجل.. من الجمعة للسبت.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية غزيرة على هذه المناطق

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية غزيرة متوقعة على عدد من مناطق المملكة.

"الحصيني" يُحذر من حالة مطرية غزيرة اضافة اعلان

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه خلال الـ"٢٤" ساعة القادمة من مساء اليوم الجمعة إلى صباح غد السبت، فإنه يتوقع بداية الحالة الممطرة التاسعة لعام 1445هـ.


بداية الحالة الممطرة التاسعة لعام 1445هـ

وأضاف أن الحالة المطرية متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمالي منطقتي المدينة وحائل وأجزاء من الباحة وعسير وجازان، والأمطار المتوقعة في مجملها متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد مع رياح نشطة
وأشار إلى توقعات بنشاط للرياح من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية وشرق الجنوبية وشرق الشمالية.

أمطار رعدية خفيفة مع رياح سطحية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.


 في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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