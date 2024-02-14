طقس الـ 24 ساعة القادمة.. "الحصيني" يُحذر سكان 10 مناطق من أمطار غزيرة وبرد شديد

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توقع خبير الأرصاد، عبد العزيز الحصيني، طقس الـ24 ساعة القادمة، محذرًا من استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة.





استمرار الحالة الممطرة على المملكة



أمطار غزيرة ورياح نشطة وحبات البرد



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



تساقط الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع استمرار الحالة الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء وحتى صباح غد الخميس، على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة وجازان وعسير.وأضاف أن الحالة عبارة عن أمطار متفرقة ومتفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد ونشاط في الرياح تمتد إلى الإمارات وعُمان والعراق وشرق المتوسط.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية.كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان والظهر وجبل اللوز".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.