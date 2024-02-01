الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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عاجل.. طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد قوية تستمر حتى هذا الموعد

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موجة برد
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من موجة برد قوية على مناطق مختلفة من المملكة.

"الحصيني" يُحذر من موجة برد قوية اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يحذر من موجة برد شبه قوية أصلها قطبي تستمر من خمسة أيام على معظم مناطق المملكة والخليج.


انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، بحيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بالمناطق الشمالية من واحد تحت الصفر وحتى أربع درجات مئوية والعظمى من "١٠ " إلى "١٧" درجات مئوية.
وبين أن المناطق الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تتراوح الحرارة الصغرى فيها من اثنين فوق الصفر وحتى "٨" درجات مئوية والعظمى تتراوح  بين "١٢" الى "١٨"، يعني برد في الليل والنهار.


وأشار إلى أن الرياح بسواحل البحر الأحمر الوسطى والشمالية، من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق، مع موجة جافة وطويلة.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.

تساقط الثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، مع تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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