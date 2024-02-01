عاجل.. طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد قوية تستمر حتى هذا الموعد

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حذر
خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من موجة برد قوية على مناطق مختلفة من
المملكة.
"الحصيني"
يُحذر من موجة برد قوية وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أنه يحذر من موجة برد شبه قوية أصلها قطبي
تستمر من خمسة أيام على معظم مناطق المملكة والخليج.
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انخفاض
ملموس في درجات الحرارةوأضاف
أنه يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، بحيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بالمناطق
الشمالية من واحد تحت الصفر وحتى أربع درجات مئوية والعظمى من "١٠ " إلى
"١٧" درجات مئوية.
وبين أن المناطق الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تتراوح الحرارة الصغرى فيها من اثنين فوق الصفر وحتى "٨" درجات مئوية والعظمى تتراوح بين "١٢" الى "١٨"، يعني برد في الليل والنهار.
وأشار إلى أن الرياح بسواحل البحر الأحمر الوسطى والشمالية، من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق، مع موجة جافة وطويلة.
أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.