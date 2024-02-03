عاجل.. طقس بداية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أجواء شديدة البرودة

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كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني عن الأجواء المتوقعة
لمناطق المملكة في بداية الأسبوع.
طقس السبت وبداية الأسبوعوأوضح على حسابها في منصة "إكس" أنه يتوقع انخفاض
درجات الحرارة مع أجواء باردة، وذلك حسب النماذج العددية للطقس.
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"الحصيني" يُحذر
من أجواء شديدة البرودةوأضاف أنه يتوقع - بمشيئة الله - طوال الأسبوع القادم، أجواء
من باردة إلى باردة جدًا فجرًا، ومن معتدلة إلى تميل للبرودة نهارًا على المناطق الشمالية
والوسطى وشمال الشرقية وشرق الغربية.
وطالب سكان هذه المناطق بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مع بقاء معظم المناطق مائلة للبرودة الى باردة فجرًا ومن معتدلة الى تميل للاعتدال نهارًا.
انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكةوكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن توالى درجات
الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغباروأوضح ان الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة
للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية
يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".