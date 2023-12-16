عاجل .. منها مكة والمدينة.. تقلبات جوية غير مستقرة على 6 مناطق بالمملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا
اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار
على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ضباب ورياح على عدة مناطق بالمملكة:
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
ويرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي
، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج.
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