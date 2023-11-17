منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها. اضافة اعلان

أمطار رعدية على جميع المناطق

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الثلاثاء المقبل.



مطر ورياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وبينت أن الحالة المتوقعة على مكة تشمل "العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل وبحرة ورابغ وخليص والطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة".



حالة مطرية متوقعة على منطقة الرياض

وتتوقعت أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض "العاصمة ورماح وحريملاء والدرعية والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء".

ونوهت إلى أن الحالة تشمل مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.



رياح نشطة تؤثر في مدى الرؤية

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل "الطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والموية"، ومنطقتي جازان وعسير.



سيول وأمطار على مكة والرياض و4 مناطق

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

