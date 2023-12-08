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شاهد.. هطول أمطار ليلية غزيرة على المظيلف بمنطقة مكة

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أمطارالمظيلف بمكة
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بالتزامن من الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام ومع دخول المربعانية، تساقطت مساء اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على المظيلف بمحافظة النقفذة بمنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، العصف المطري الغزير على المظيف بالقنفذة مع هبوب رياح نشطة باردة.

أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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