شاهد.. هطول أمطار ليلية غزيرة على المظيلف بمنطقة مكة

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بالتزامن
من الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام ومع دخول المربعانية، تساقطت مساء اليوم
الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على المظيلف بمحافظة النقفذة بمنطقة مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، العصف المطري الغزير على المظيف بالقنفذة مع هبوب رياح نشطة باردة.
أمطار
رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطقفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة
لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
امطار غزيره على #دوقه شمال غرب #المظيلف الان pic.twitter.com/BVuQS9rs8i— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 8, 2023
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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