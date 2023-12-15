الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: رياح نشطة وأتربة تستمر لساعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار
رياح نشطة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات وإنذارات لأهالي ثلاث مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.

رياح نشطة وأتربة مثارةاضافة اعلان


وتشمل الحالة الجوية وفقا لتوقعات الأرصاد، رياح نشطة وأتربة مثارة تسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة من السادسة صباح اليوم الجمعة، وحتى السادسة من مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.
 

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


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