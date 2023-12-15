عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: رياح نشطة وأتربة تستمر لساعات

رياح نشطة وأتربة مثارة اضافة اعلان



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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات وإنذارات لأهالي ثلاث مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.وتشمل الحالة الجوية وفقا لتوقعات الأرصاد، رياح نشطة وأتربة مثارة تسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة من السادسة صباح اليوم الجمعة، وحتى السادسة من مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.