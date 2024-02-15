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عاجل.. منصة إيجار توضح طريقة تحويل المبلغ للمستفيد

ايجار
منصة إيجار
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أوضحت منصة إيجار، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، والذي يسعى لتنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة، طريقة تحويل مبلغ الإيجار للمستفيد.

تحويل مبلغ الإيجاراضافة اعلان


جاء ذلك في رد من منصة إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يتم تحويل مبلغ الإيجار على حسابي البنكي أم على المحفظة؟".
وأجابت منصة إيجار، بقولها: "حياك الله.. يتم التحويل على الآيبان المضاف في العقد في حال تعذر ذلك يتم التحويل إلى المحفظة".

أسهل الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغ

وكانت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أوضحت أنه يمكن استرداد مبالغ الرسوم المدفوعة بكل سهولة ويسر.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، كيفية استرداد الرسوم المدفوعة، في حال تم رفض العقد، من خلال هذه الخطوات:
1 - الدخول للحساب الشخصي.
2 - عمل استرداد للمبالغ من خلال “إدارة الحساب”.
3 - الضغط على “المحفظة”، ثم تعيين الحساب البنكي.
4 - كتابة المبلغ المراد استرداده.
5 - إدخال الكود الذي يصل من “أبشر”.


خيارات الدفع عبر منصة إيجار

وأكدت المنصة أنها توفر أكثر من طريقة لدفع الإيجار منها:
1 - التحويل البنكي المباشر.
2 - الدفع عبر البطاقات الائتمانية.
3 - الدفع عن طريق الهاتف المحمول.
4 - استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية.
5 - توفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود منصة إيجار.


خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار

وبينت المنصة أن ذلك يأتي تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، تعرّف على قنوات الدفع الرقمية للعقود السكنية الجديدة، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.


منصة إيجار

وتوفر منصة 'إيجار' خيارات دفع متنوعة، منها الإلكتروني مثل الدفع من خلال خدمة سداد أو خدمة مدى، أو التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي للوسيط أو المؤجر، وفي حالتي السداد للوسيط أو المؤجر يتوجب استلام سند قبض إلكتروني.

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