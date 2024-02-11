منصة إيجار توضح الإجراء المطلوب حال تأخر المستأجر في السداد

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أوضحت منصة إيجار الإجراء المطلوب حال تأخر المستأجر في سداد المستحقات الإيجارية.



جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "في حال المستاجر تأخر أكثر من شهرين لدفع الإيجارات ما هو الإجراء المتبع حينها؟".





سداد الإيجار



وأجابت منصة إيجار بقولها : "يتم تقديم مطالبة مالية عن طريق محكمة التنفيذ في حال كان العقد سند تنفيذي"، موضحة أنه يمكن للمستأجر سداد الدفعات الإيجارية عن طريق خاصيتي سداد ومدى بخطوات سهلة وميسرة".

أكد الحساب الرسمي لـ"إيجار" على أنه يجب أن يتم تحديد القيمة الإيجارية عند إبرام أو تجديد العقد باتفاق الأطراف.







طريقة التحقق من صحة البلاغات



تسجيل عقد "إيجار" الموحد



ويقدم برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق "وسطاء عقاريون"، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك بتقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار".ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافة البلاغات الواردة، للتحقق من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات.ويسعى البرنامج للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ، وذلك لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة.ويهدف إلى ضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.الجدير بالذكر أن برنامج إيجار أطلقته وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.وتتولى منشآت الوساطة العقارية مهام عدة، منها العمل على تسجيل عقد "إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونية.ويهدف تطبيق "وسطاء عقاريون" إلى تقديم العديد من المزايا لهذه الأطراف، والإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام لقطاع الإيجار العقاري في المملكة.