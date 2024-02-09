عاجل.. برقم العقد أم الفاتورة؟ توضيح من إيجار بشأن سداد الدفعات الإيجارية

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أكدت منصة إيجار أن سداد الدفعات الإيجارية يكون برقم العقد الخاص بالمستأجر وليس برقم الفاتورة.





تاريخ استحقاق الدفعة



وأضافت منصة إيجار، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه لا يحل الدفع إلا بعد تاريخ استحقاق الدفعة وتوثيق العقد من قبل الطرفين".

كذلك أكد الحساب الرسمي لـ"إيجار" على أنه يجب أن يتم تحديد القيمة الإيجارية عند إبرام أو تجديد العقد باتفاق الأطراف.







إشعار المؤجر بزيادة الإيجار



التحقق من صحة البلاغات



جاء ذلك على صفحة "إيجار الرسمية" في "إكس" ردًا على استفسار مواطن قال فيه: "هل يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بعد السنه الأولى؟وأضاف، في حال رفع قيمة الايجار هل يجب على المؤجر إشعار المستأجر قبل نهاية العقد بـ ٦٠ يومًا؟ علمًا بأنه تم إشعاري برفع الإيجار كتابة قبل نهاية العقد بشهر و ٢٣ يومًا.ويقدم برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق "وسطاء عقاريون"، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك بتقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار".ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافة البلاغات الواردة، للتحقق من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات.ويسعى البرنامج للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ، وذلك لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة.