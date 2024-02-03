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عاجل.. المستأجر حوّل مبلغ الإيجار منذ بداية الشهر ولم يصل؟.. توضيح مهم من "إيجار"

ايجار
إيجار
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تفاعل حساب منصة "إيجار" التابعة لوزارة الإسكان، مع سؤال أحد المواطنين حول عدم وصول مبلغ الإيجار رغم أن المستأجر قام بتحويله منذ بداية الشهر.
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مدة وصول الإيجار إلى المؤجر منذ تحويله:

وقال المواطن في سؤاله :" الإيجار ما تحول للمؤجر.. وش سبب التأخير..  يا أخي أغلب المؤجرين مرتبطين بقروض للبنوك. لماذا يتم تأخير تحويلها رغم أن المستأجر من أول يوم حل فيه الإيجار حولها للمنصة؟".
وردت "إيجار" بأن مبلغ الإيجار يصل إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل من السداد.
خدمة البلاغات عن مخالفات الوساطة العقارية في "إيجار"

 خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية :

ويقدم برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق "وسطاء عقاريون"، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك بتقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار".

طريقة التحقق من صحة البلاغات ضد الوسيط العقاري:

ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافة البلاغات الواردة، للتحقق من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويسعى البرنامج للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ وذلك لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة.

التحقق من خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات:

ويهدف إلى ضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.
الجدير بالذكر أن برنامج إيجار أطلقته وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.

تسجيل عقد "إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونية:

وتتولى منشآت الوساطة العقارية مهام عدة، منها العمل على تسجيل عقد "إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونية.
ويهدف تطبيق "وسطاء عقاريون" إلى تقديم العديد من المزايا لهذه الأطراف، والإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام لقطاع الإيجار العقاري في المملكة.

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