عاجل.. عبر "إيجار".. أسهل الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغ

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كشفت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن استرداد مبالغ الرسوم المدفوعة بكل سهولة ويسر.





أسهل الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغ



خيارات الدفع عبر منصة إيجار



خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار



منصة إيجار



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، كيفية استرداد الرسوم المدفوعة، في حال تم رفض العقد، من خلال هذه الخطوات:1 - الدخول للحساب الشخصي.2 - عمل استرداد للمبالغ من خلال “إدارة الحساب”.3 - الضغط على “المحفظة”، ثم تعيين الحساب البنكي.4 - كتابة المبلغ المراد استرداده.5 - إدخال الكود الذي يصل من “أبشر”.وأكدت المنصة أنها توفر أكثر من طريقة لدفع الإيجار منها:1 - التحويل البنكي المباشر.2 - الدفع عبر البطاقات الائتمانية.3 - الدفع عن طريق الهاتف المحمول.4 - استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية.5 - توفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود منصة إيجار.وبينت المنصة أن ذلك يأتي تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، تعرّف على قنوات الدفع الرقمية للعقود السكنية الجديدة، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.وتوفر منصة 'إيجار' خيارات دفع متنوعة، منها الإلكتروني مثل الدفع من خلال خدمة سداد أو خدمة مدى، أو التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي للوسيط أو المؤجر، وفي حالتي السداد للوسيط أو المؤجر يتوجب استلام سند قبض إلكتروني.