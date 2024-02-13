عاجل.. عبر "إيجار".. أسهل الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغ

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كشفت
منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية
والقروية والإسكان، أنه يمكن استرداد مبالغ الرسوم المدفوعة بكل سهولة ويسر.
أسهل
الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغوأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، كيفية استرداد الرسوم المدفوعة، في حال تم
رفض العقد، من خلال هذه الخطوات:
1 - الدخول للحساب الشخصي.
2 - عمل استرداد للمبالغ من خلال “إدارة الحساب”.
3 - الضغط على “المحفظة”، ثم تعيين الحساب البنكي.
4 - كتابة المبلغ المراد استرداده.
5 - إدخال الكود الذي يصل من “أبشر”.
خيارات
الدفع عبر منصة إيجاروأكدت
المنصة أنها توفر أكثر من طريقة لدفع الإيجار منها:
1 - التحويل البنكي المباشر.
2 - الدفع عبر البطاقات الائتمانية.
3 - الدفع عن طريق الهاتف المحمول.
4 - استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية.
5 - توفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود منصة إيجار.