عاجل.. محلل طقس يزف بشرى بخصوص الشتاء هذا العام بالمملكة (فيديو)

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن شتاء هذا العام 1445هـ، سيكون بمشيئة الله دافئًا على معظم مناطق المملكة. اضافة اعلان





عدد الليالي الباردة في تناقص



درجات حرارة متفاوتة بالمناطق الشمالية







محلل الطقس عقيل العقيل: دفء شتاء هذا العام لا يعني عدم تساقط للثلوج وتسجيل درجات صفرية pic.twitter.com/0mwDssJYrU #الإخبارية فيديو | عدد الليالي الباردة في تناقص والليالي الدافئة في تزايد..محلل الطقس عقيل العقيل: دفء شتاء هذا العام لا يعني عدم تساقط للثلوج وتسجيل درجات صفرية #نشرة_النهار December 8, 2023

وأوضح في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن دفء شتاء هذا العام لا يعني عدم تساقط للثلوج وتسجيل درجات صفرية.وأضاف أنه خلال شتاء هذا العام سيكون عدد الليالي الباردة في تناقص، فيما تبقى الليالي الدافئة في تزايد.وأضاف أنه حسب التقرير المناخي للمركز الوطني للأرصاد، تم أخذ معدل من 32 سنة ماضية ونتج عنه تناقص الليالي الباردة، وتزايد الدافئة في فصول الشتاء المقبلة.وبين أن ما سبق يعني أنه ربما يأتي يوم أو يومان أو ثلاثة بأجواء باردة خلال الشتاء هذا العام، وهذا عكس السنوات الماضية حيث كان يتم تسجيل برودة بالمناطق الشمالية لسبعة وعشرة أيام ما دون الصفر المئوي.وأكد أنه خلال العام الماضي لم يسجل مركز الأرصاد إلا يومًا واحدًا بدرجة مئوية واحد تحت الصفر في محافظة طريف شمال المملكة.