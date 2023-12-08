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عاجل.. محلل طقس يزف بشرى بخصوص الشتاء هذا العام بالمملكة (فيديو)

شتاء المملكة
فصل التشاء
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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن شتاء هذا العام 1445هـ، سيكون بمشيئة الله دافئًا على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

عدد الليالي الباردة في تناقص

وأوضح في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن دفء شتاء هذا العام لا يعني عدم تساقط للثلوج وتسجيل درجات صفرية.
وأضاف أنه خلال شتاء هذا العام سيكون عدد الليالي الباردة في تناقص، فيما تبقى الليالي الدافئة في تزايد.
وأضاف أنه حسب التقرير المناخي للمركز الوطني للأرصاد، تم أخذ معدل من 32 سنة ماضية ونتج عنه تناقص الليالي الباردة، وتزايد الدافئة في فصول الشتاء المقبلة.

درجات حرارة متفاوتة بالمناطق الشمالية 

وبين أن ما سبق يعني أنه ربما يأتي يوم أو يومان أو ثلاثة بأجواء باردة خلال الشتاء هذا العام، وهذا عكس السنوات الماضية حيث كان يتم تسجيل برودة بالمناطق الشمالية لسبعة وعشرة أيام ما دون الصفر المئوي.
وأكد أنه خلال العام الماضي لم يسجل مركز الأرصاد إلا يومًا واحدًا بدرجة مئوية واحد تحت الصفر في محافظة طريف شمال المملكة.

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