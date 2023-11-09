"ولله في خلقه شؤون".. "المسند" يكشف أسرار ظاهرة التكييف الكوني

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أسرار ظاهرة التكييف الكوني وحكمة الله الله تعالى ورحمته بعباده بخلق الفصول الأربعة. اضافة اعلان





درجات الحرارة مختلفة في مناطق العالم



سر ظاهرة التكييف الكوني



التنوع البيولوجي



تنظيف المياه البحرية وإزالة الملوثات



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الله عز وجل قدر أن تختلف المناطق في العالم في درجات الحرارة بين برودة وحرارة.وأضاف أنه من أجل أن تقوم الحياة في الأرض وتتناسب مع حياة الإنسان والحيوان والنبات قدر الخالق أن تتحرك الرياح في دورة عامة ومعقدة حول الأرض علوية وسفلية، من أجل التكييف الطبيعي وجلب الرياح الدافئة للمناطق الباردة والعكس صحيح.وأشار إلى أنه لولا هذا التكييف الإلهي لانحصرت حياة الناس والحيوان والنبات في نطاق ضيق جدًا على الأرض.ولفت في الوقت نفسه، إلى أن مياه الأودية والشعاب تلعب دورًا مهمًا في تزويد مياه الساحل بالعناصر الغذائية، مثل الملح والمعادن والمواد العضوية من اليابسة إلى البحار، هذه العناصر تساهم في تغذية الكائنات البحرية.وبين مياه الأودية تحمل معها أيضاً الرواسب والشوائب من اليابسة وتنقلها إلى البحار وهذا بدوره يساهم في تنظيف المياه البحرية وإزالة الملوثات منها، حيث تؤثرعلى التوازن البيئي في المناطق الساحلية ويسهم في إنشاء وتطوير مواطن التنوع البيولوجي.







