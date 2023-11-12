36 في مكة و8 بالسودة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
في مكة المكرمة.
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وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في جازن وجدة، و33 في القنفذة والعلا، و32 في المدينة المنورة والوجه، و29 درجة في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، وأبها وطريف والباحة 12، والقريات 13، والطائف 14درجة مئوية.