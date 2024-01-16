برد شديد.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من الجو المتقلب

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء باردة وتقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة.





برد شديد على مناطق شمال المملكة اضافة اعلان



انخفاض في درجات الحرارة



تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أجواءً باردة على شمال المملكة والمناطق الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية.وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من المناطق الشرقية وشرق الغربية والجنوبية، مع سماء غائمة جزئيًا على معظم المناطق، وأغلبها سحب عالية تتخللها سحب متوسطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم.كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير، والباحة.