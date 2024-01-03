بحيرات.. شاهد ماذا فعلت السيول والأمطار بشوارع جازان؟

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول القوية كالأنهار وحولت شوارع جازان لبحريات. اضافة اعلان





السيول تحول شوارع جازان إلى بحيرات





شوارع

الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

3 يناير 2024م

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. pic.twitter.com/dP1BZpJV7W 📍فيديو متداولشوارع #جازان بعد الأمطارالأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ3 يناير 2024م January 3, 2024

أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق



رياح نشطة وزخات من البرد وانخفاض درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت السيول شوارع منطقة جازان لبحيرات جارية نتسجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.