الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بحيرات.. شاهد ماذا فعلت السيول والأمطار بشوارع جازان؟

ق6
سيول جازان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول القوية كالأنهار وحولت شوارع جازان لبحريات.اضافة اعلان

السيول تحول شوارع جازان إلى بحيرات

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت السيول شوارع منطقة جازان لبحيرات جارية نتسجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد وانخفاض درجات الحرارة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

لـ4 أشهر.. إغلاق طريق "الدمام – الرياض" اليوم لأعمال الصيانة

الطيران المدني تلزم الشركات المشغّلة للمطارات بوضع خرائط الضوضاء

شاهد.. أمطار الخير تتساقط صباحًا على الجبيل الصناعية بالشرقية

"المسند" يُطمئن سكان الرياض حول درجة الحرارة في يناير

عاجل.. أمطار وسيول وضباب على الرياض والمدينة ومعظم المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

-90-=9 2:42 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

شاهد ماذا فعلت السيول بقرية الخيف غرب مكة؟

6867867 7:56 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

GA27IgXWgAEQU_k 2:25 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. "الدفاع المدني" يدعو سكان المدينة إلى توخي الحذر من تقلبات جوية

878 5:51 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

أنهار جارية.. شاهد قوة سيول وادي الجرفة برجال ألمع في عسير

اقرأ أيضا

انعدام الروية -0 شبورة - ضباب
2:13 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على الجوف

المؤسسة العامة للتأمينات
2:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. التأمينات تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال وخدمة العملاء

الهيئة العامة لعقارات الدولة
1:40 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

بدءا من ١٥ يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:20 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 21 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أبشر
11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

أهم 10
9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

حساب المواطن
9:05 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

اذكر ربك
8:33 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

"اذكر ربك في تغريدة".. هاشتاق أطيب الكلمات يسيطر على "إكس" في المملكة

مطار الملك عبد العزيز
8:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

الطيران المدني تلزم الشركات المشغّلة للمطارات بوضع خرائط الضوضاء