تحذير عاجل من رياح مغبرة على مكة والمدينة والرياض و9 مناطق لـ7 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





رياح مغبرة وأتربة على هذه المناطق



أمطار ورياح وأتربة مثارة حتى 9 مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وثار وحبونا وخباش ويدمة".2 - المنطقة الشمالية، وتشمل "طرف والعويقيلة وعرعر ورفحاء".3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".4 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم".5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والتعيرية وقرية العليا وحفر الباطن".6 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص والعهد ووادي الفرع والحناكية وبدر والرايس وينبع والحناكية".7 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدية وخليص ورابغ وبحرة والجموم والكامل والشعيبة والليث والقنفذة وأضم وميسان العرضيات والطائف وأضم وميسان وتربة والخرمة والمويه ورنية".9 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء ورماح وضرما ورمات والحريق والخرج الدوادمي والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وعفيف والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".10 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".11 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".12 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.