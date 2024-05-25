توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن الاستبعاد غير الصحيح من صاحب العمل للمسجلين

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن الاستبعاد غير الصحيح من صاحب العمل للمسجلين.





الاستبعاد غير الصحيح من صاحب العمل



إطلاق خدمة "الزيارة الافتراضية" إلكترونيًا



خدمة العملاء بالصوت والصورة



اختيار خيار التحدث مع الموظف بلغة الإشارة

