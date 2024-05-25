توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن الاستبعاد غير الصحيح من صاحب العمل للمسجلين

أصدرت
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن الاستبعاد غير الصحيح من صاحب
العمل للمسجلين.
الاستبعاد
غير الصحيح من صاحب العمل
وأوضحت
على حسابها في منصة إكس، أنه في حال كان سبب الاستبعاد المسجل في التأمينات
الاجتماعية من صاحب العمل غير صحيح، فيجب استعمال خدمة الزيارة الافتراضية لمقابلة
الموظف وتقديم طلب تعديل سبب الاستبعاد عبر هذا الرابط (اضغط هنا
)
وأضافت
أنه لتعديل سبب الاستبعاد يلزم على صاحب العمل مراجعة مكتب التأمينات مع تقديم
المستندات المثبتة لصحة سبب الاستبعاد.
وبينت
أنه في حال عدم تجاوبه يمكنك التقدم لأقرب مكتب للتأمينات لطلب تعديل سبب
الاستبعاد مع تقديم ما يثبت, أو بإمكانك رفع شكوى على صاحب العمل أمام الهيئات
العمالية.
إطلاق
خدمة "الزيارة الافتراضية" إلكترونيًا
وضمن
جهودها في تحقيق التميّز الرقمي وإثراء تجربة العميل من خلال الخدمات الرقمية
الاستباقية والمتكاملة، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمة
"الزيارة الافتراضية"، أحدث خدمات المؤسسة الإلكترونية، والتي تمّكن
العميل من الاستفادة من خدمات الفروع "افتراضيًا" ودون تكبد عناء
الزيارة.
خدمة العملاء بالصوت والصورة
وتأتي
هذه الخدمة امتدادًا لحرص "التأمينات الاجتماعية" على تمكين العملاء من
تنفيذ كافة الخدمات والمعاملات إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية
والتطبيق، وفي حال -الحاجة - إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة فإنه يمكن للعميل
الاستفادة من "الزيارة الافتراضية" والتواصل مع موظف خدمة العملاء
بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء
المعاملات والخدمات المختارة.
اختيار
خيار التحدث مع الموظف بلغة الإشارة
وتحقيقًا لشمولية كافة العملاء في الخدمات الإلكترونية بيّنت المؤسسة عن إتاحتها للخدمة
باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن للعملاء "الصم" اختيار خيار
التحدث مع الموظف بلغة الإشارة لإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة.