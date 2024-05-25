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وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الفرنسي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي
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 التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد ستيفان سيجورنيه، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.اضافة اعلان
 وبحث الوزيران خلال اللقاء، العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 كما ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.
 حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.

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