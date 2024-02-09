الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ما الحل بعد تجديد الهوية الوطنية وعدم ظهورها في توكلنا؟

توكلنا
تطبيق توكلنا
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تفاعل تطبيق توكلنا، مع  استفسار أحد المواطنين بشأن عدم ظهور الهوية الوطنية بعد التجديد في حساب المستفيد في التطبيق.

الهوية الوطنية في توكلنا


وقال المستفيد في سؤاله عبر حساب "خدمة المستفيدين"، "جددت هويتي وإلى الآن لم يتم ظهورها في توكلنا خدمات.. ما الحل؟".
وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله : أهلاً بك.. نأمل منكم اتباع الخطوات التالية:
- استلام الهوية الوطنية
- ثم التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر
- تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر
- تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات
- ثم النقر على الصورة الشخصية في الصفحة الرئيسية وتحديث البيانات أسفل الصفحة
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استعراض الرسائل الصادرة:



وفي وقت سابق، كشف تطبيق توكلنا عن خدمة جديدة يمكن تنفيذها ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين.
وأوضح التطبيق على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه الخدمة هي إمكانية استعراض أبرز الرسائل الصادرة من الشركاء.

ويمكن الوصول للخدمة عبر فتح التطبيق ومن نافذة خدماتي تستعرض الرسائل الصادرة .

حل مشكلة الدخول لتطبيق توكلنا

وتفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن حل مشكلة الدخول للتطبيق.

جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "مشكلة في الدخول للموقع ما الحل؟".

وأجاب تطبيق توكلنا، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بك.. يمكن اتباع الخطوات التالية لحل المشكلة:

- الرجاء التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار
- الدخول لصفحة معلوماتي
- النقر على أيقونة الإعدادات
- تحديث البيانات أسفل الصفحة .


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