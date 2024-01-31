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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات تحديث البيانات في توكلنا لاستلام الهوية الجديدة

توكلنا
توكلنا
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تفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسارات وتساؤلات بشأن تحديث البيانات لحل مشكلة ظهور الهوية بعد التجديد في التطبيق.

تحديث البيانات في توكلنا


جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حسابه "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندي هوية قديمه انتهت و طلعت جديدة منذ شهر ونصف ولم تظهر في التطبيق إلى الآن .. ما الحل؟".
وأجاب تطبيق توكلنا، بقولها: "أهلاً بك.. نأمل منكم اتباع الخطوات التالية:
- استلام الهوية الوطنية
-  التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر
- تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر
- تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات و النقر على الصورة الشخصية في الصفحة الرئيسية و تحديث البيانات أسفل الصفحة.

وفي وقت سابق، كشف تطبيق توكلنا عن خدمة جديدة يمكن تنفيذها ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين. اضافة اعلان


استعراض الرسائل الصادرة:


وأوضح التطبيق على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه الخدمة هي إمكانية استعراض أبرز الرسائل الصادرة من الشركاء.

ويمكن الوصول للخدمة عبر فتح التطبيق ومن نافذة خدماتي تستعرض الرسائل الصادرة .
 
في سياق متصل، تقرر اعتماد مبادرة خدمة تراسل في تطبيق (توكلنا)، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قناة رسمية لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأفراد.

اعتماد "توكلنا" قناة رسمية للتواصل مع الأفراد


وجاءت التوجيهات بذلك على اعتبار أنها أحد الأنظمة الآلية الحكومية والوسائل الإلكترونية، التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها في التواصل مع الأفراد وتلقي الرسائل والتبليغات فيها".

وتضمنت التوجيهات، أن يترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى، وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.

وطالبت بمراعاة استخدام هويات الأفراد الرقمية المعتمدة من وزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها النظامية عن هويات الأفراد؛ لغرض تقديم الخدمة على النحو المطلوب والموثوق.

إبرام اتفاقية بين الجهة الحكومية و"سدايا"

ونص القرار على أن تبرم اتفاقية مستوى خدمة بين الجهة الحكومية الراغبة بالاستفادة من الخدمة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لضمان جودة تقديم الخدمة وتحقيق متطلبات تقديمها.

واشترط القرار أخذ موافقة الفرد الصريحة على التواصل معه من خلال هذه الخدمة وتلقي الرسائل والتبليغات فيها، مع منح الفرد حق الرجوع، في أي وقت، عن الموافقة التي سبق أن أبداها.

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توضيح من المرور بشأن رسوم إصدار الرخصة لمن هم دون 18 عامًا

هل يتم احتساب الدفعات السابقة من تاريخ صدور أهلية حساب المواطن؟

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