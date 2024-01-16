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7 خطوات لرفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق توكلنا

توكلنا
توكلنا
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أوضح تطبيق توكلنا تفاصيل خدمة رفع بلاغات المخالفات الهندسية في التطبيق لتحسين جودة الخدمات.

خدمة رفع بلاغات المخالفات الهندسية اضافة اعلان


وقال توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس : "إن الخدمة تمكن المستفيد من رفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق توكلنا خدمات، وساهم في تحسين جودة الخدمات الهندسية".

خطوات إنشاء بلاغ هندسي


1- اختر نوع البلاغ
• نظام مزاولة المهن الهندسية
• معايير مزاولة المهن الهندسية
2- حدد تصنيف البلاغ
3- حدد عنوان البلاغ
4- قم بكتابة وصف عن البلاغ
5- ارفع صورة البلاغ
6- تعهد بمصداقية البيانات
7- قدم البلاغ وساعد في تحسن جودة الخدمات الهندسية

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