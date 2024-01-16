7 خطوات لرفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق توكلنا

خدمة رفع بلاغات المخالفات الهندسية اضافة اعلان



خطوات إنشاء بلاغ هندسي



تمكن من رفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق #توكلنا خدمات، وساهم في تحسين جودة الخدمات الهندسية.#توكلنا_معك pic.twitter.com/f8eiZxh0tX — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) January 10, 2024

أوضح تطبيق توكلنا تفاصيل خدمة رفع بلاغات المخالفات الهندسية في التطبيق لتحسين جودة الخدمات.وقال توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس : "إن الخدمة تمكن المستفيد من رفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق توكلنا خدمات، وساهم في تحسين جودة الخدمات الهندسية".1- اختر نوع البلاغ• نظام مزاولة المهن الهندسية• معايير مزاولة المهن الهندسية2- حدد تصنيف البلاغ3- حدد عنوان البلاغ4- قم بكتابة وصف عن البلاغ5- ارفع صورة البلاغ6- تعهد بمصداقية البيانات7- قدم البلاغ وساعد في تحسن جودة الخدمات الهندسية