الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "قوى" تكشف مدى إمكانية إلغاء طلب انقطاع عن العمل

منصة قوى
منصة قوى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضحت منصة قوى -الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة- أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه.
جاء ذلك في رد من منصة قوى، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية إلغاء طلب الانقطاع عن العمل.اضافة اعلان

منصة قوى وإلغاء طلب انقطاع عن العمل


وأجابت منصة قوى، بقولها: "السلام عليكم.. نعتذر منكم و نفيدكم بأنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه , كما أنه لا يمكن نقل خدمات موظف حالته متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية و وزارة الداخلية ".

توضيح بشأن إنهاء خدمة عامل:



كذلك تفاعلت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال مستفيد بشأن إمكانية نقله على شركة أخرى بعد انتهاء عقده مع شركته.
وتساءل مستفيد قائلا: "لو سمحت في حال طلب إنهاء خدمات مع الشركة الحالية مع انتهاء مدة العقد ولم أجد شركة أخرى (حتي تاريخ انتهاء العقد الحالي) لنقل الخدمات عليها فماذا يحدث أو ماذا يتم أو ما يجب فعله".

وردت منصة "قوى":  في حال عدم انتقال الموظف أو الخروج النهائي خلال مهلة السماح سيتم تغيير حالة الموظف إلى متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأنظمة وزارة الداخلية ولا يمكن نقله".

طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"



أيضا أكدت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية على أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية.

وقالت الوزارة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.

جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن قال فيه: "مشكلتي في قوى انه يوجد عقد ساري المفعول برغم استقالتي من أكتوبر الماضي واستبعادي من نظام gosi".

وأضاف، قمت بتفعيل عقد جديد وموظفة مركز إتصال قوى تقول أن المنشأة السابقة مازالت المستفيد من التوطين والنقاط، هل يعقل لم يلغى العقد بمجرد الاستبعاد من Gosi؟.
 

اقرأ أيضا

غلق طريق القدية باتجاه مدينة الرياض لوجود أعمال إنشائية

تخريج 180 موظفًا من برنامج الدبلوم العالي للتخطيط الحضري بجامعة الملك سعود

عاجل.. أهم 10.. تنبيه الداخلية وتحذير التعليم وحادث المخواة المروع

شرطة "المهد" تطيح بشخص لإتلافه جهازي رصد آلي

عاجل.. توضيح مهم من تقويم التعليم بشأن دخول اختبار الرخصة المهنية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منصة قوى 9:02 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. قوى : هذا الإجراء إلزامي لكل منشأة

منصة قوى 10:50 م السبت، 13 يناير 2024

توضيح من منصة قوى بشأن السعودة وزيادة الرصيد

منصة قوى 11:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. "قوى" : الموظف المقيم يسقط من المنشأة في ثلاث حالات

منصة قوى 11:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. عامل منقطع عن العمل هل يمكن نقل كفالته؟ منصة قوى توضح

اقرأ أيضا

الفقع
8:37 م الأحد، 21 يناير 2024

القوات الخاصة للأمن البيئي تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات "الفقع"

سيول هدا الطائف
8:32 م الأحد، 21 يناير 2024

بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق السيول في هدا الطائف

فريق إنجاد
7:35 م الأحد، 21 يناير 2024

"إنجاد" يكشف عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

برنامج ريف - ريف
7:34 م الأحد، 21 يناير 2024

برنامج ريف يوضح القطاعات المشمولة بالدعم في حائل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:11 ص الإثنين، 22 يناير 2024

مواقيت الصلاة الإثنين 10 رجب.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

منصة قوى
1:00 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "قوى" تكشف مدى إمكانية إلغاء طلب انقطاع عن العمل

مساند
12:03 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. مساند: إصدار تأشيرة استقدام بديلة لصاحب العمل في هذه الحالة

امن الطرق
11:13 م الأحد، 21 يناير 2024

غلق طريق القدية باتجاه مدينة الرياض لوجود أعمال إنشائية

حساب مواطن
11:06 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: في هذه الحالة يمكن تغيير البيانات

أهم 10
10:01 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه الداخلية وتحذير التعليم وحادث المخواة المروع