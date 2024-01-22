عاجل.. "قوى" تكشف مدى إمكانية إلغاء طلب انقطاع عن العمل

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أوضحت منصة قوى -الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة- أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه.

جاء ذلك في رد من منصة قوى، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية إلغاء طلب الانقطاع عن العمل. اضافة اعلان





منصة قوى وإلغاء طلب انقطاع عن العمل



توضيح بشأن إنهاء خدمة عامل:



طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"

وأجابت منصة قوى، بقولها: "السلام عليكم.. نعتذر منكم و نفيدكم بأنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه , كما أنه لا يمكن نقل خدمات موظف حالته متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية و وزارة الداخلية ".كذلك تفاعلت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال مستفيد بشأن إمكانية نقله على شركة أخرى بعد انتهاء عقده مع شركته.وتساءل مستفيد قائلا: "لو سمحت في حال طلب إنهاء خدمات مع الشركة الحالية مع انتهاء مدة العقد ولم أجد شركة أخرى (حتي تاريخ انتهاء العقد الحالي) لنقل الخدمات عليها فماذا يحدث أو ماذا يتم أو ما يجب فعله".وردت منصة "قوى": في حال عدم انتقال الموظف أو الخروج النهائي خلال مهلة السماح سيتم تغيير حالة الموظف إلى متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأنظمة وزارة الداخلية ولا يمكن نقله".أيضا أكدت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية على أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية.وقالت الوزارة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن قال فيه: "مشكلتي في قوى انه يوجد عقد ساري المفعول برغم استقالتي من أكتوبر الماضي واستبعادي من نظام gosi".وأضاف، قمت بتفعيل عقد جديد وموظفة مركز إتصال قوى تقول أن المنشأة السابقة مازالت المستفيد من التوطين والنقاط، هل يعقل لم يلغى العقد بمجرد الاستبعاد من Gosi؟.