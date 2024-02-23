عاجل.. في حالة التعاقد.. هل التسجيل في التأمينات إلزامي للعمال ؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أهمية التسجيل للعامل في خدمات التأمين، في حال وجود علاقة تعاقدية مع صاحب العمل.



تسجيل العامل في التأمينات



تحديث بيانات المشترك الأجنبي في التأمينات



جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر عن مدى إلزامية تسجيل العامل في التأمينات.وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية, لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر, أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها , ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه".كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أهمية تحديث بيانات المشترك غير السعودي "الأجنبي"، موضحة أن بيانات تسجيل المشترك غير السعودي ترد آليا.جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. الوافد الأجنبي الجديد متى يتم تسجيله في التأمينات علما بأنه تم استكمال كافة إجراءات النقل؟".وأجابت التأمينات عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، بقولها: "وعليكم السلام حياك الله.. بيانات تسجيل المشترك الغير سعودي ترد آلياً ونامل تحديث بياناتهم ومتابعة صندوق الوارد"، موضحة أنه يجب إكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آليًا" ويلزم الدخول بصلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات.

الفرق بين ساند وحافز



شروط صرف ساند



وكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد أوضحت في وقت سابق، الفرق بين دعم ساند ودعم حافز، كما أوضحت التأمينات شروط صرف ساند للمرة الأولى.وقالت التأمينات عبر موقعها الرسمي إن ساند هو نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل).بينما حافز هو برنامج دعم للباحثين عن العمل.كذلك أوضحت التأمينات، أن من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لمدة لا تقل عن 12 شهرا متصلة أو متقطعة وبشرط أن تكون 12 شهرا المتقطعة خلال 36 شهرا من تقديم الطلب للمرة الأولى مع توفر بقية الشروط.واضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل دعم ساند من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".

ساند يعلن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض



1ـ الإفلاس



2ـ فصل بموجب المادة "77"



3ـ إنهاء النشاط



4ـ انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.



5ـ الأحكام الفضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل بسبب صاحب العمل.



وقالت: يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط: http://bit.ly/2pJWcpV ، وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.وأضافت الهيئة أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقال للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.عند فصل الموظف وفق أحكام المادة "77" من نظام العمل.عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيا.إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.