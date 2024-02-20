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عاجل.. حال التسجيل في التأمينات.. هل يتم الخصم من راتب الموظف؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن نسبة الخصم من راتب الموظف حال الاشتراك في التأمينات.

التأمينات والخصم من راتب الموظفاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل يتم الخصم من راتب الموظف حال الاشتراك في التأمينات؟ وما نسبة الخصم؟".
وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله ، نسبة الاشتراك للمشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الاجر المسجل ، يتحمل المشترك 9.75٪ من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات، ومرفق لكم نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الإشتراك. نسعد بخدمتك".

التحقق من الأهلية لصرف دعم ساند

كذلك أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية التحقق من الأهلية لصرف دعم التعطل عن العمل "ساند".
جاء ذلك في رد من التأميات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة التحقق من أهلية صرف ساند.
وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله، ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته ويلزم انطباق جميع شروط الصرف، ويمكنك الإطلاع على شروط ساند عبر الرابط التالي " هنــــا
وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن أيضا التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط التالي: هنـــا

ساند يعلن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض


كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية على أن ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، مشيرة إلى أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.

وقالت: يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط: هنــــا  ، وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.
وأضافت الهيئة أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقال للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.

1ـ الإفلاس

في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2ـ فصل بموجب المادة "77"

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة "77" من نظام العمل.

3ـ إنهاء النشاط

عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيا.

4ـ انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

5ـ الأحكام الفضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل بسبب صاحب العمل.

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

 

 

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