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بالخطوات.. تعرف على طريقة تسجيل المشترك آليا في التأمينات

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن للمستفيد الاشتراك آليٍا بعد اشتراكع في منصة قوى.

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طريقة تسجيل المشترك آليا في التأمينات

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه بعد اعتماد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات، في حال لم يتم التسجيل، وذلك باتباع التالي:
1 - الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال.
2 - إختيار المنشأة.
3 - عبر ملف المنشأة، الذهاب الى قائمة خدمات المشتركين.
4 - إختيار تسجيل مشترك، علما بأنه ½.
وأضافت أنه يحق ( للمشترك/ المشتركة ) عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابك في تأميناتي أفراد ثم اختيار أيقونة المعاشات.

توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص:

وفي وقت سابق، أوقفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني، إذ قصرت خدمة التوثيق عبر منصة «قوى» فقط.
وكان في السابق يتم تسجيل الموظف في التأمينات ثم يصله رابط توثيق العقد إليه للموافقة على مضمون العقد أو رفضه، فيما تتم العملية بشكل كامل عبر منصة "قوى"، وفقًا لـ "عكاظ".
وألغت منصة "قوى" هي الأخرى خدمة تحويل ملف المنشأة إلى (تحت الإجراء)، والتي كانت تختص سابقًا بالمنشآت أثناء نقل الملكية، أو عند التحول من مؤسسة إلى شركة أو العكس.

نقل ملكية ملف المنشأة "آليًا" إلى المالك الجديد

وتسمح التعديلات الجديدة للمنصة بنقل ملكية ملف المنشأة (آليًا) إلى المالك الجديد عند نقل ملكية السجل التجاري، أو عند تحويل الشركة إلى مؤسسة والعكس.
وكانت الإجراءات السابقة التي تختص بتحويل المنشأة إلى (تحت الإجراء) لنقل ملكيتها أو تعديل حالتها، تتطلب مراجعة بعض الفروع بموعد وإحضار المتطلبات لتمكين عملية النقل.

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