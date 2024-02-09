هل يُشترط توثيق العقد في منصة قوى للتسجيل في التأمينات؟

أ أ

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات بعد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. تم إضافة موظف وإنشاء عقد له وتمت الموافقه على العقد عن طريق منصة قوى ولم يتم انعكاسه بالتأمينات الاجتماعيه.. ما الحل؟".





التسجيل في التأمينات



السن يحسب بالتاريخ الهجري:



وأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء "حياك الله.. أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات بعد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى.وتوثيق العقود يتم بشكل كامل عن طريق منصة قوى وسيقوم الزملاء في منصة قوى بمساعدتك والرد على استفسارك".كذلك تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال مواطن قال فيه :" هل التقاعد الآن يحسب العمر بالهجري أو الميلادى؟".وأضاف في سؤاله :" مضى على نشر قرار المدد الزمنية أكثر من 90 يوما في الجريدة الرسمية أم القرى".وجاء رد "التأمينات" :" يحتسب السن وفق أحكام أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتاريخ الهجري، وتحرص المؤسسة على تحديث الأنظمة على ضوء المستجدات، وفي حال طرأت أي تعديلات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها في حينه عبر القنوات الرسمية للمؤسسة".