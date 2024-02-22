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عاجل.. توجيه مهم من التأمينات بشأن تحديث بيانات المشترك الأجنبي

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أهمية تحديث بيانات المشترك غير السعودي "الأجنبي"، موضحة أن بيانات تسجيل المشترك غير السعودي ترد آليا.

تحديث بيانات المشترك الأجنبي في التأميناتاضافة اعلان

جاء ذلك ي رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. الوافد الأجنبي الجديد متى يتم تسجيله في التأمينات علما بأنه تم استكمال كافة إجراءات النقل؟".
وأجابت التأمينات عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، بقولها: "وعليكم السلام حياك الله.. بيانات تسجيل المشترك الغير سعودي ترد آلياً ونامل تحديث بياناتهم ومتابعة صندوق الوارد"، موضحة أنه يجب إكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آليًا" ويلزم الدخول بصلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات.

الفرق بين ساند وحافز

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد أوضحت في وقت سابق، الفرق بين دعم ساند ودعم حافز، كما أوضحت التأمينات شروط صرف ساند للمرة الأولى.
وقالت التأمينات عبر موقعها الرسمي إن ساند هو نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل).
بينما حافز هو برنامج دعم للباحثين عن العمل.

شروط صرف ساند

كذلك أوضحت التأمينات، أن من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لمدة لا تقل عن 12 شهرا متصلة أو متقطعة وبشرط أن تكون 12 شهرا المتقطعة خلال 36 شهرا من تقديم الطلب للمرة الأولى مع توفر بقية الشروط.
واضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل دعم ساند من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

ساند يعلن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض

وقالت: يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط: http://bit.ly/2pJWcpV ، وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.
وأضافت الهيئة أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقال للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.

1ـ الإفلاس

في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2ـ فصل بموجب المادة "77"

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة "77" من نظام العمل.

3ـ إنهاء النشاط

عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيا.

4ـ انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

5ـ الأحكام الفضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل بسبب صاحب العمل.

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

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