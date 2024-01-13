عاجل.. غدًا العودة للمدارس.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثالث

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تستعد المدارس لاستقبال حوالي ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام، غدًا الأحد بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.
بدء إجازة منتصف الفصل الثانيوكانت قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي مع نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، على أن يتم استئناف الدراسة بعد الإجازة بتاريخ 2/ 7/ 1445هـ،
وتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.
الفصل الدراسي الثالث 1445وجاء في التقويم الدراسي 1445 الثلاث فصول، موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1445، يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.
إجازة عيد الفطرويحل موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445 فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.
إجازة الفصل الدراسي الثالثوحدد التقويم الدراسي إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من 23/10/1445 الموافق 02/05/2024.
وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.