غدًا.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

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تنطلق غداً الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى الخميس القادم.

ومن المقرر أن يتبعه إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث تؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الاخلال باليوم الدراسي. اضافة اعلان



تسجيل رغبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

ويشهد الأسبوع القادم العديد من الأحداث التعليمية التي تتمثل في البدء في تنفيذ الهيكلة الجديدة في إدارات التعليم إضافة إلى البدء في تسجيل رغبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، في حين تشهد المدارس عملًا دؤوبًا وعلى قدم وساق لإنهاء التقويم الذاتي وبدء الزيارات الميدانية للتقويم الخارجي للمدارس التي انهت التقويم الذاتي.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.



النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.



إجراءات النقل الخارجي

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل.

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.



