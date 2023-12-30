السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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من الفصل الدراسي الثاني

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس

قنوات عين قناة عين
قنوات عين
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نشرت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني.

جداول دروس الحصص للأسبوع السادساضافة اعلان


وأوضحت وزارة التعليم، عبر حساب قنوات عين في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن جداول الدروس لكافة مراحل التعليم العام، حيث يتم بث الدروس عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.

ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.

اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني


هذا وتنطلق غداً الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى الخميس القادم.
ومن المقرر أن يتبعه إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث تؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الاخلال باليوم الدراسي.

الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي الحالي:


- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:
من يوم الجمعة 1445/6/23هـ
إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 1445/7/13هـ.

- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

- إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.

- إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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