الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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عاجل.. عشرات الوظائف بالحرس الوطني لحملة الثانوية فأعلى بـ 5 مدن في المملكة

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية
أ أ
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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) 39 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، جدة، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام).اضافة اعلان

وأوضحت أن ذلك يتم وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:


1- مرافق مرضى (ثانوية فأعلى).
2- مساعد رعاية الأطفال.
3- مساعد إداري الثالث.
4- صيدلي.
5- أخصائي طب طوارئ.
6- فني اتصالات.
7- فني مختبر.
8- مساعد قسم.
9- مهندس معماري.
10- مهندس مدني.
11- مهندس ميكانيكي.
- وغيرها من الوظائف.

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.
المجالات الوظيفية:
- الإدارية.
- الصحية.
- الطبية.
أماكن العمل:
- الرياض.
- جدة.
- الأحساء.
- المدينة المنورة.
- الدمام.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

الوظائف المتاحة :-

في وقت سابق، أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، نجران، القصيم) وفق المسميات الوظيفية التالية:

1- مسؤول مركز الأعمال.
2- مركز الرعاية النهارية للمعلمين.
3- مساعد الوحدة الثالث.
4- مهندس معماري.
5- مهندس إنشائي / مدني.
6- مهندس المرافق والصيانة.
7- مهندس ميكانيكي.
8- فني كمبيوتر أول.
9- فني حاسب.
10- مساعد وحدة ( تمهير ).
11- مساعد اداري ثالث ( تمهير ).
12- مدير عمليات مشاريع المرافق.
13- ممثل مركز الاتصال (كول سنتر) (برنامج تمهير).

الوظائف الصحية:



1- استشاري التصوير النسائي.
2- استشاري أمراض الأوعية الدموية والأشعة التداخلية.
3- طبيب طاقم طب الطوارئ.
4- فني مختبر ثاني.
5- فني الموجات فوق الصوتية ثاني.
6- فني أشعة ثاني.
7- تقني التصوير المقطعي المحوسب ثاني.
8- طبيب الأرجل.
9- أخصائي الترميز السريري.
10- أخصائي أمراض النطق الثاني.
11- فني طبي ثاني.
12- فني توريد معقم مركزي ثاني.
13- ممرضة الموظفين.
14- ممرضة في العيادة.
15- مدير التمريض.
16- استشاري مشارك جراحة المخ والأعصاب.
17- طبيب أخصائي طب الأسرة.
18- استشاري الأشعة.
19- طبيب أخصائي أمراض الرئة.
20- فني مختبر قسطرة ثاني.
21- استشاري أمراض الدم.
22- استشاري مساعد طب الأعصاب.
23- استشاري التخدير.
24- استشاري مشارك أمراض القلب.
25- وغيرها من الوظائف الشاغرة.

نبذه عن الشؤون الصحية للحرس الوطني:

– الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة تابع لوزارة الحرس الوطني ، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).

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