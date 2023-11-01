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الإطاحة بمروجي السموم في جدة وعسير .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة جدة لترويجهما (9.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
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اتخاذ الإجراءات النظامية:



وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

حرس الحدود بعسير:


في سياق متصل، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (114) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق الإبلاغ: 


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.


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