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صحيفة تواصل الالكترونية

التجارة تستدعي دراجات هارلي ديفيدسون .. وتكشف عن خطر كبير

وزارة التجارة
وزارة التجارة
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استدعت وزارة التجارة دراجات هارلي ديفيدسون "SOFTAIL" 2018 - 2023 لاحتمالية احتكاك مثبت امتصاص الصدمات بالإطار الخلفي.

تلف الإطار:اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن ذلك قد يؤدي إلى تلف الإطار مما قد يتسبب في فقد السيطرة على الدراجة ويزيد من خطر وقوع حادث.

وشددت على أمرين:


1- التحقق من شمول رقم هيكل الدراجة النارية من خلال  recalls.sa 

2- التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن توسيع حملة ⁧استدعاء مرايا (LETTAN) من "ايكيا" لخلل في قطع تثبيت المرايا بالحائط.

السقوط المفاجئ:


وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى سقوطها بشكل مفاجئ مما يزيد من خطر الإصابة.

وفيما يخص الإجراء المتخذ، فنصحت بالتوقف الفوري عن استخدام المرايا المشمولة.

كما شددت على ضرورة التواصل مع ايكيا لطلب أداة تثبيت بديلة مجاناً، أو إعادة المرايا إلى ايكيا واسترداد كامل مبلغ الشراء.

الفرق الرقابية

في وقت سابق، كشفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة, التخطيط لعملية غش تجاري بشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية، وذلك قبل إعادة عرضها في إحدى المنشآت التجارية بالرياض.

وأوضحت الوزارة أنه في كمين مُحكم "بالتعاون مع الجهات الأمنية" ضبطت الفرق الرقابية, العمالة المخالفة.

وأكدت أنها ضبطت بحوزتهم مواد غذائية ومواد تنظيف "منتهية الصلاحية" ومنعت وصولها إلى المستهلكين بمصادرتها وإتلافها على الفور، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي هذا في وقت أصدرت فيه وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من العام 2023، تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

 وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و 371 ألف سجل تجاري.

 وتناولت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية القائمة، حيث استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

 وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 12% بنهاية الربع الثالث 2023.

 كما أشارت الوزارة من خلال النشرة الربعية، على نمو السجلات التجارية في عددٍ من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، مثل القطاعات التقنية المتمثلة في عددٍ من الأنشطة من أبرزها: حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي، وبرمجة البرمجيات الخاصة.



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