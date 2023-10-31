الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

3 مميزات لبطاقة المرشد السياحي.. وطريقة الاستفادة منها

تطبيق-توكلنا-السعودية
توكلنا
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كشف تطبيق توكلنا عن بعض المعلومات عن بطاقة المرشد السياحي الصادرة عن وزارة السياحة، وذلك تسهيلا على مستخدميها وتعريفا ببعض النقاط الخاصة بها.
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معلومات مهمة:


وقال في إنفوجراف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"،  إن الفئة المستهدفة هي :

1- المواطن 

2- المقيم 

3- الزائر

ومميزاتها كالتالي:


سهولة الوصول ومشاركة البطاقة.

1- التحقق من هوية المرشد السياحي

2- تنبيه المستخدم في حال انتهاء صلاحية البطاقة.

3- تحسين تجربة المرشدين السياحيين والعاملين بالقطاع السياحي.

طريقة الاستفادة منها:


1- تسجيل الدخول من تطبيق "توكلنا خدمات"

2- الضغط على أيقومة "معلوماتي" أسفل الصفحة.

تحديث بيانات التطبيق:


في وقت سابق، أكد تطبيق توكلنا أهمية تحديث التطبيق لآخر إصدار، في حالة حدوث أي مشاكل في الدخول على حساب المستخدم.

جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حساب خدمة العملاء، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن الإجراء حال ظهور خطأ في البيانات.

أجاب تطبيق توكلنا، بقوله : "نأمل التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وإعادة المحاولة مره أخرى وفي حال استمرار الإشكالية نأمل التواصل عبر الرسائل الخاصة".

هذا وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الخميس، الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا" والخدمات المقدمة للجهات والأفراد بالمملكة. 

يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصول "سدايا" على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابة المبتكرة نظير جهودها في تطبيق توكلنا.

بداية إصدار تطبيق توكلنا


وأطلقت "سدايا" تطبيق "توكلنا" لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، حيث استهدف التطبيق في بدايته المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد؛ مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وخلال مرحلة العودة بحذر ورفع إجراءات المنع؛ أطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تُسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

واقتصر التطبيق بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة على الخدمات المتعلقة بالجائحة من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.



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