عاجل.. طريقة وكيفية الاستعلام عن البصمة الإلكترونية في المملكة

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أعلنت منصة أبشر عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي تقدمها من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني لديها.





الخدمات الإلكترونية:



الاستعلام عن البصمة:



خطوات الاستعلام عن البصمة.





طريقة وكيفية الحصول على خدمة الاستعلام عن البصمة الكترونيا:





اضافة اعلان

وجاءت من ضمن تلك الخدمات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن البصمة الكترونيا 1445، والتي تتيح لجميع المستفيدين منها من الاستفسار والتحقق من تسجيل بصماتهم لدى وزارة الداخلية بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة لا تستغرق بضع دقائق.كما أعلنت المنصة عن مستفيدي الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة "أبشر" ولديهم حسابات شخصية مسجلة ومفعلة بالمنصة.وتم الإعلان أيضا عن شروط الاستعلام عن البصمة في النظام العام والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :1- توافر رقم الهوية أو رقم الإقامة.2- الرمز المائي.3- حساب مسجل ومفعل بمنصة ابشر.بالإضافة إلى ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقة وكيفية الحصول على خدمة الاستعلام عن البصمة إلكترونيا 1445.ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:1- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر.2- تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.3- الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار استعلامات أفراد الأسرة.4- اختيار الاستفسار العام عن البصمة.

طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة