البيان الختامي في زيارة ولي العهد لدولة قطر يطالب بوضع حد لانتهاكات الكيان المحتل

أ أ

صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدولة قطر، وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، فيما يلي نصه : اضافة اعلان





نص البيان:



الكلمة الافتتاحية:



أمير دولة قطر:



الشأن الأمني والعسكري:



استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022



الاستثمار والطاقة:



القمة العربية الإسلامية:



الشأن السوري:



الأزمة الروسية الأوكرانية

