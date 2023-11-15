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الحدود الشمالية الأعلى في الكمية .. أمطار متفاوتة على 9 مناطق بالمملكة

امطار تبوك
الأمطار
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شهدت المملكة يوم أمس أمطارًا متفرقة على 9 مناطق، وجاءت أعلى كميات هطول مطري بمنطقة الحدود الشمالية بنسبة بلغت (27.8) ملم في حزم الجلاميد، و(18.00) ملم بمحافظة العويقلية بالمنطقة.اضافة اعلان

هطول أمطار:


وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أنه من خلال 67 محطة رصد هيدرولوجية ومناخية، تم رصد كميات هطول أمطار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية، والجوف)، بكميات تفاوتت بين(27.8) ملم و(0.5) ملم، وذلك من الساعة التاسعة، صباح أمس الثلاثاء، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023م.

منطقة الجوف:


وكشف التقرير عن تسجيل منطقة الجوف (21.4) ملم بمدينة سكاكا، و(13.6) ملم في مطار الجوف، فيما سجلت حديقة السودة في أبها بمنطقة عسير (17.2) ملم، وسجلت محطة مطار حائل (11.6) ملم، و(2.8) في مدينة حائل، وفي المدينة المنورة سجلت محطة الحسو بالحناكية (6.6) ملم، و(3.6) بمحطة الينمة بوادي الفرع بالمنطقة.

منطقة القصيم:


وفي منطقة القصيم سجلت عقلة الصقور كمية الهطول الأعلى بالمنطقة بـ(9.4) ملم، تبعتها منطقة الفوارة بمدينة بريدة، والبكيرية ولكل منهما (7.0) ملم، فيما سجل مطار القيصومة بحفر الباطن بمنطقة الشرقية (1.0) ملم، وأم الشفلح بالقرية العليا (1.0) ملم، وسجلت مغيراء الطبيق بتبوك (4.2) ملم، وطريق الملك عبد الله بتيماء (2.6) ملم، ومستورة رابغ بمنطقة مكة المكرمة بـ(0.6) ملم.

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