عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في مواطن وراتب شهر مايو

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية



عاجل.. اسأل الزكاة.. توضيح مهم بشأن التحقق من الرقم الضريبي



عاجل.. كم يتبقى على صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين؟



عاجل.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء.. ولي العهد يُطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين



بهذه المناطق.. مجلس الوزراء يقرر ترقية عدد من القيادات



تنبيه مهم من تعليم الطائف لمعلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد



"الضريبة والجمارك" تكشف عن إجراءات ورسوم استيراد السلع



عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني (تفاصيل)



فيديو.. "مدني الرياض" يخمد حريقاً في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري



عاجل.. الموارد البشرية: 6 مزايا لنظام العمل المرن.. و4 قطاعات مستهدفة

