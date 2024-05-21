عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في مواطن وراتب شهر مايو

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية
اعتمد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغنام، نتيجة النقل الداخلي لشاغلي.. المزيد هنا
عاجل.. اسأل الزكاة.. توضيح مهم بشأن التحقق من الرقم الضريبي
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن التحقق من الرقم الضريبي.. المزيد هنا
عاجل.. كم يتبقى على صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين؟
يترقب الموظغون بالقطاع العام والحكومي، موعد صرف راتب شهر مايو الجاري، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. المزيد هنا
عاجل.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء.. ولي العهد يُطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.. المزيد هنا
بهذه المناطق.. مجلس الوزراء يقرر ترقية عدد من القيادات
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .. المزيد هنا
تنبيه مهم من تعليم الطائف لمعلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد
دعت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، معلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد إلى ترتيب شرائح النقل عبر نظام نور.. المزيد هنا
"الضريبة والجمارك" تكشف عن إجراءات ورسوم استيراد السلع
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمن يرغب في ممارسة نشاط تجاري يقوم على استيراد المنتجات من الخارج.. المزيد هنا
عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني (تفاصيل)
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
فيديو.. "مدني الرياض" يخمد حريقاً في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري
أعلن الدفاع المدني بالرياض، عن إخماد حريق في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري، ولا إصابات.. المزيد هنا
عاجل.. الموارد البشرية: 6 مزايا لنظام العمل المرن.. و4 قطاعات مستهدفة
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم مزايا نظام العمل المرن والفئات والقطاعات المستهدفة بالنظام.. المزيد هنا