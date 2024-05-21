الإطاحة بمقيم روّج لحملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج بمكة المكرمة

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، التي لا تخولهم للحج، ونقل من لا يحملون تصاريح بالحج.



ضبط وافد روج لحملات حج وهمية:

وجاء ذلك بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، بيانًا بشأن وافد روج لحملات حج وهمية ومضللة.وأوضح حساب الأمن العام على منصة إكس، أنه تم القبض على وافد بتأشيرة زيارة لترويجه حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.