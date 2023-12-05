خطوات تجديد الإقامة أون لاين عبر منصة "مقيم"

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شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا في الخدمات الحكومية الإلكترونية للتسهيل والتيسير على المستخدمين من المواطنين والمقيمين. اضافة اعلان





تجديد الإقامة في المملكة:









- إصدار رخصة عمل من منصة قوى.



- عند الدخول إلى منصة قوى نختار رخص العمل، وبعدها نختار إصدارا أو تجديد رخص العمل، ثم نختار العامل المطلوب تجديد رخصة عمل له.



-مع ملاحظة أنه فقط يمكن تجديد رخصة عمل الموظف على أن تكون الفترة الزمنية المتبقية على انتهاء رخصة العمل أقل من ستة أشهر.



-اختيار مدة صلاحية الرخصة من ثلاثة أشهر وحتى عام كامل، وبعدها ننتقل لسداد رسوم تجديد الرخصة، ثم نقوم بتأكيد الطلب وبذلك نكون قد قمنا بتجديد رخصة العمل بنجاح.



- سداد رسوم رخصة عمل



- يتم سداد الرسوم باستخدام تطبيق البنك الأهلي السعودي ونختار منه فواتيري ثم الضغط على إضافة واختيار جهات حكومية ويليها اختيار وزارة الموارد البشرية، ثم يتم تسجيل رقم السداد وإضافة رقم التفعيل لإنهاء عملية السداد، ونقوم بالضغط على طباعة إيصال السداد.





- سداد رسوم تجديد الإقامة:



تتم هذه العملية من الصراف الآلي أو من تطبيق البنك الأهلي، وذلك باختيار المدفوعات الحكومية ثم اختيار خدمات الأجانب وبعدها اختيار تجديد الإقامة، واختيار مدة الإقامة والتي يجب أن تكون مماثلة لنفس المدة التي تم اختيارها في رخصة العمل المسددة.





سداد رسوم المرافقين إن وجد:



وهي مرتبطة بوجود الزوجة والأبناء وباستخدام تطبيق الأهلي مرة أخرى نختار سداد جميع خدمات المقيمين والمواطنين، ونختار سداد رسوم المرافقين ونتبع الخطوات أيضا لإتمام عملية السداد.





وجود تأمين طبي ساري للعامل:



عمل تأمين طبي للموظفين والتابعين من موقع تأميني، واختيار وثيقة التأمين.





إكمال خطوات تجديد الإقامة من على منصة مقيم



_تقوم بالتسجيل في منصة مقيم.



_تختار البحث عن مقيم ثم تقوم بإدخال رقم إقامة الموظف، وبعدها تظهر بيانات الموظف.



_تقوم باختيار خدمات الجوازات ثم تجديد إقامة والتأكد من سداد جميع الرسوم المطلوبة، لتتم عملية التجديد بشكل نهائي.





"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب..

- تجديد إقامة المقيمين في المملكة أون لاين.- إصدار رخصة عمل من منصة قوى.- عند الدخول إلى منصة قوى نختار رخص العمل، وبعدها نختار إصدارا أو تجديد رخص العمل، ثم نختار العامل المطلوب تجديد رخصة عمل له.-مع ملاحظة أنه فقط يمكن تجديد رخصة عمل الموظف على أن تكون الفترة الزمنية المتبقية على انتهاء رخصة العمل أقل من ستة أشهر.-اختيار مدة صلاحية الرخصة من ثلاثة أشهر وحتى عام كامل، وبعدها ننتقل لسداد رسوم تجديد الرخصة، ثم نقوم بتأكيد الطلب وبذلك نكون قد قمنا بتجديد رخصة العمل بنجاح.- يتم سداد الرسوم باستخدام تطبيق البنك الأهلي السعودي ونختار منه فواتيري ثم الضغط على إضافة واختيار جهات حكومية ويليها اختيار وزارة الموارد البشرية، ثم يتم تسجيل رقم السداد وإضافة رقم التفعيل لإنهاء عملية السداد، ونقوم بالضغط على طباعة إيصال السداد.تتم هذه العملية من الصراف الآلي أو من تطبيق البنك الأهلي، وذلك باختيار المدفوعات الحكومية ثم اختيار خدمات الأجانب وبعدها اختيار تجديد الإقامة، واختيار مدة الإقامة والتي يجب أن تكون مماثلة لنفس المدة التي تم اختيارها في رخصة العمل المسددة.وهي مرتبطة بوجود الزوجة والأبناء وباستخدام تطبيق الأهلي مرة أخرى نختار سداد جميع خدمات المقيمين والمواطنين، ونختار سداد رسوم المرافقين ونتبع الخطوات أيضا لإتمام عملية السداد.عمل تأمين طبي للموظفين والتابعين من موقع تأميني، واختيار وثيقة التأمين._تقوم بالتسجيل في منصة مقيم._تختار البحث عن مقيم ثم تقوم بإدخال رقم إقامة الموظف، وبعدها تظهر بيانات الموظف._تقوم باختيار خدمات الجوازات ثم تجديد إقامة والتأكد من سداد جميع الرسوم المطلوبة، لتتم عملية التجديد بشكل نهائي."تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

ومن إحدى تلك الخدمات الهامة، تجديد الإقامة في المملكة إلكترونيا عبر منصة مقيم، والتي تحتوي على جميع الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها العمالة.