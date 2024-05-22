في 4 شهور.. أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 44 ألف بلاغ إلكتروني

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استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 44.418 بلاغًا إلكترونيًا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل من العام الجاري 2024.



أبرز المخالفات:



وقت قياسي:



جودة الخدمات



وتنوعت بين ملاحظات النظافة العامة، والتشوه البصري، والسيارات التالفة، والتعديات، والإنارة المتعطلة، والمخالفات الصحية في المنشآت الغذائية، بما في ذلك تدني مستوى النظافة بالمطاعم وسوء التخزين للأطعمة وغيرها.فيما أوضحت الأمانة؛ بأن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات بلغت 81%، حيث تقوم الإدارة العامة لتجربة العميل باتباع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، من خلال فريق عمل متخصص وعلى مدار 24 ساعة، بما يتوافق مع جميع الأجهزة الإلكترونية الذكية، وتُرسل مباشرة إلى الإدارات المختصة، لتتم متابعة البلاغ والتأكد من حله ومعالجته، وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي، مع إرسال رسالة (sms) للمبلغ برقم خاص للبلاغ، وأيضًا في حال تم إغلاق البلاغ.وأفادت الأمانة؛ أن استقبال البلاغات يتم عبر قنوات متعددة، مثل مركز العمليات 940 وتطبيق بلدي، وتطبيق توكلنا، ومأمور الأمانة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم النظام على أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات.